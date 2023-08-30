إدارة المحفوظات الأمريكية تقر باستخدام بايدن إيميلات وهمية لإدارة أعمال نجله

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في الولايات المتحدة حيازتها ما يقرب من 5400 رسالة بريد إلكتروني وسجلات إلكترونية تظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن يستخدم اسما مستعارا خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس، بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست.

وبموجب قانون حرية المعلومات الصادر في يونيو 2022، أكدت إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية وجود تلك الوثائق استجابةً لطلب من قبل مؤسسة South Eastern Legal Foundation، وهي مجموعة قانونية دستورية غير ربحية.

وسعى الطلب للحصول على رسائل بريد إلكتروني تتعلق بحسابات روبن وير، وروبرت إل بيترز، وجي آر بي وير، وهي كلها أسماء مستعارة كان من المعروف أن الرئيس البالغ من العمر 80 عامًا يستخدمها في البيت الأبيض خلال فترة عمله كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما.

ورفعت المؤسسة دعوى قضائية ضد إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بخصوص نشر السجلات، التي تدعي المجموعة أنها قد تظهر أن بايدن مرر معلومات حكومية وناقش الأعمال الحكومية مع ابنه هانتر بايدن وآخرين.

وقالت المؤسسة في بيان: "في كثير من الأحيان، يسيء المسئولون العموميون استخدام سلطتهم من خلال استخدامها لمصلحتهم الشخصية أو السياسية. وعندما يفعلون ذلك، يسعى الكثيرون إلى إخفاء ذلك. الطريقة الوحيدة للحفاظ على النزاهة الحكومية هي أن تقوم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بنشر ما يقرب من 5400 رسالة بريد إلكتروني أرسلها بايدن بأسماء مستعارة".

وقالت كيمبرلي هيرمان، المستشارة العامة للمؤسسة في بيان: "الجمهور الامريكي يستحق أن يعرف ما بداخلها".

ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الجمهوريون داخل مجلس النواب الذي يعود للانعقاد بداية سبتمبر، للدفع باتجاه عزل الرئيس جو بايدن ، مستغلين ملف الفساد الخاص بنجله هانتر بايدن ، وما طرأ عليه من شهادات وتفاصيل جديدة .

وخلال الأشهر الماضية ، استمع الجمهوريين إلى شهادات شفوية من قبل اثنين من المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية فيما يتعلق بتعامل الحكومة بتحقيقها مع هانتر بايدن