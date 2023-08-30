أوكرانيا: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء 77 هجوما روسيا على خيرسون

وأوضحت الهيئة - في بيان لها نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، شن الجيش الروسي 5 هجمات صاروخية و60 غارة جوية، بالإضافة إلى 68 هجوما باستخدام قاذفات صواريخ متعددة، على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ونتيجة للهجمات الروسية، لسوء الحظ، تم الإبلاغ عن سقوط ضحايا من المدنيين، وتم تدمير المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى.

وأشار بيان الهيئة إلى أنه لا يزال احتمال قيام روسيا بشن المزيد من الهجمات الصاروخية والغارات الجوية على كامل أراضي أوكرانيا مرتفعا.

كما أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية "كييف" عن إسقاط أكثر من 20 هدفًا روسيًا فوق العاصمة في الساعات الماضية، مشيرة إلى أن الجيش الروسي شن الليلة الماضية هجومًا مشتركًا واسع النطاق على كييف باستخدام طائرات هجومية بدون طيار وصواريخ.

وجاء في تقرير نشرته الإدارة، ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، "أنه في بداية الهجوم، استخدم الروس طائرات هجومية بدون طيار من طراز شاهد وكانت عدة مجموعات من الطائرات بدون طيار تتجه نحو كييف من اتجاهات مختلفة، وسرعان ما أطلقت طائرات Tu-95ms الإستراتيجية صواريخ تستهدف العاصمة".

وأضاف التقرير أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت في المجمل الأهداف الجوية القادمة..وأفاد بأنه نتيجة لهذه الهجمات، قُتل شخصان على الأقل في كييف.