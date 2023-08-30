أسعار النفط تسجل 85.85 دولار لخام برنت و81.60 دولار للخام الأمريكى

كتبت -مروة الغول

سجلت أسعارالنفط اليوم الأربعاء 85.85 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.60 دولار للبرميل.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن إكمال مشروع منع تسرب النفط من الناقلة صافر فى البحر الأحمر، يتطلب 22 مليون دولار، وقدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة، وأن الأمم المتحدة وشركاءها يعولون على مزيد من الدعم السخى لإكمال هذه المهمة الحيوية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" أن الفريق المشارك في عملية نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة المتهالكة صافر إلى سفينة بديلة، قد أتم المهمة بنجاح، وأن إكمال هذا العمل يمثل نهاية فصل محوري في العملية التي تقودها الأمم المتحدة للتصدى لخطر تسرب النفط في البحر الأحمر.

وقال "دوجاريك" إن شركاء العمل في مشروع صافر نجحوا في منع وقوع أسوأ الاحتمالات المتمثلة في حدوث تسرب نفطي تنتج عنه عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية، وأشار إلى أنه ثمة عملا مهما يتعين إكماله بما في ذلك تركيب عوامات متخصصة لرسو الناقلة البديلة الجديدة التي أطلق عليها اسم (اليمن) لتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر.

يُشار إلى أن الناقلة صافر قد شُيدت عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة.

وكان الخزان العائم "صافر" يرسو على بعد نحو 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وعلى متنها ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف، وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر عام 2015 بسبب الحرب في اليمن، ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير، وكان غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط صافر يعرضها للانفجار في أي وقت.