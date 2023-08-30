اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:53 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب اليوم فى ختام التداولات الأربعاء 30 أغسطس 2023

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:34 م
أسعار الذهب اليوم فى ختام التداولات الأربعاء 30 أغسطس 2023 أسعار الذهب اليوم
كتب - إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ننشر أسعار الذهب اليوم في ختام التداولات الأربعاء 30 أغسطس 2023 في مصر والتي تسجل 2210 جنيها للجرام من عيار 21 في حين يواصل الذهب في البورصة العالمية ارتفاعه لمستويات 1945 دولار


 

أسعار الذهب اليوم:
 

عيار 24 يسجل 2526 جنيها.

عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.

عيار 18 يسجل 1894 جنيها .

الجنيه الذهب 17680 جنيها.

 

السعر الآن يحاول كسر منطقة الدعم الرئيسية بين 2220 إلى 2200 جنيه للجرام، وفي حالة كسرها بشكل ناجح وبزخم قوي سيدفع الأسعار إلى الهبوط بشكل أكبر وصولاً للمستوى 2150 ومن بعده المستوى 2130 جنيه للجرام.
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة