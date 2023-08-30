أسعار الذهب اليوم فى ختام التداولات الأربعاء 30 أغسطس 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب اليوم في ختام التداولات الأربعاء 30 أغسطس 2023 في مصر والتي تسجل 2210 جنيها للجرام من عيار 21 في حين يواصل الذهب في البورصة العالمية ارتفاعه لمستويات 1945 دولار





أسعار الذهب اليوم:



عيار 24 يسجل 2526 جنيها.



عيار 21 يسجل 2210 جنيهات.



عيار 18 يسجل 1894 جنيها .



الجنيه الذهب 17680 جنيها.

السعر الآن يحاول كسر منطقة الدعم الرئيسية بين 2220 إلى 2200 جنيه للجرام، وفي حالة كسرها بشكل ناجح وبزخم قوي سيدفع الأسعار إلى الهبوط بشكل أكبر وصولاً للمستوى 2150 ومن بعده المستوى 2130 جنيه للجرام.