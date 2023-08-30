أخبار مصر.. مصر للطيران تسير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة إلى بورسودان

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من مدينة القاهرة إلى مدينة بورسودان اعتبارا من أول شهر سبتمبر القادم وبواقع رحلة واحدة يوميا.. فيما يلى موجز لأهم الأنباء.

الأرصاد: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وتحسن الأحوال الجوية السبت

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم سيشهد ارتفاعا طفيفا وأخر في درجات الحرارة، وسيكون اليوم ذروة ارتفاعات الحرارة خلال هذا الأسبوع، وستصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة مئوية نهارا، لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي حيث نتأثر بكتل هوائية معظمها قادم من البحر المتوسط محملة بكميات من بخار الماء.

توقعت تحسن الأحوال الجوية بدءًا من يوم السبت المقبل، وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من العام، نتيجة منخفض جوى في طبقات الجو العليا، مع سرعات الرياح الأمر الذى يعزز الشعور بتحسن نسب الرطوبة.

مدبولى يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتقديم 100 منحة دراسية لمتفوقى الثانوية العامة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد، بحضور د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإتاحة الفرصة أمام الطلاب المتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية بمحافظات الصعيد، للدراسة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار مبادرة "100 حلم للمستقبل .. التعليم بالعاصمة الإدارية".

وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كُل من: المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والدكتور محمد حلمي الغر، القائم بأعمال أمين عام مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، ورؤساء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ممثلين عن تلك الأفرع، وهم: السيد/ صلاح حجازي، مدير عام الجامعة الألمانية الدولية، والسيد/ مُعتز السيد غانم، رئيس مؤسسة جلوبال الجامعية، المستضيفة لجامعة هيرتفوردشاير الانجليزية، والدكتور/ رامي سلام، رئيس الجامعة الكندية ممثلاً عن مجلس أمناء الجامعات الكندية بمصر، والدكتور/ محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر، المستضيفة لفرعي جامعة لندن وجامعة لانكشاير، والسيد/ إيهاب فاروق، القائم بأعمال رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرعي جامعة كوفنتري وفرع جامعة نوفا.

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس لبحث ملفات التعاون مع التجمع

عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وما تم التأكيد عليه خلال هذا اللقاء المهم من روابط أخوية وعلاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه ما يواجهه السودان الشقيق من ظرف دقيق خلال هذه المرحلة، وذلك بما يدعم أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات أبناء شعبه.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها سيادته خلال لقائه الطلاب.

السكة الحديد: إتاحة اشتراكات القطارات للطلبة مع بداية العام الدراسى

أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم فتح باب الاشتراكات للطلبة مع بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدة أن تخفيضات الاشتراكات كبيرة ويتم دفع اسعار رمزية للاشتراك، وتصل مدته لـ 9 أشهر مدة العام الدراسى بفترة الامتحانات.

ويتم إتاحة استخراج الاشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، ويتم الاشتراك من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

شعبة الدواجن: أسعار الدواجن تنخفض 5جنيهات لتسجل 65 جنيها للمستهلكين

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار الدواجن عند مستوي 55 جنيها تسليم أرض المزرعة مقابل 60 جنيها قبل أسبوع، لتبلغ قيمة الهبوط 5 جنيهات وهو ما انعكس على أسعار الدواجن في الأسواق للمستهلكين لتسجل 65 جنيها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سوق الدواجن يشهد استقرارا ملحوظا بالتزامن مع توفير الحكومة للكميات المطلوبة من الأعلاف للمزارع الداجنة مما انعكس على الأسواق لتسجل تراجعات ملحوظة في الربع الثاني من 2023.

نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023.. مصادر بالتعليم: جار الانتهاء من أعمال التصحيح

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كنترولات الثانوية العامة تعمل على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لنتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023، حيث أوضحت أن نتيجة الثانوية العامة دور ثان سوف تعلن خلال أيام قليلة وسوف يتمكن طلاب الدور الثاني من إجراء أعمال التنسيق الخاص بالجامعات ضمن المرحلة الثالثة والتى بدأت اليوم.

وأشارت المصادر إلى أنه بخصوص نتيجة الثانوية العامة دور ثان 2023، يتم الآن الانتهاء من التصحيح الإلكترونى للأسئلة المقالية والاختيارية وسوف يحصل كل طالب على حقه.

وينشر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2023، عقب اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، حيث من المقرر أن تعتمد النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويتيح اليوم السابع للطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة دور ثان الاستعلام على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس.

عوض تاج الدين: لا انتشار وبائى لمتحور فيروس كورونا الجديد فى مصر

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، المواطنين، بالنسبة لمتحور فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أنه سريع الانتشار لكن أعراضه خفيفة مشابهة لأعراض البرد المتمثلة فى ألم فى الزور ورشح وعطس وتكسير فى الجسم وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة.

وقال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، في مداخلة هاتفية لقناة اكسترا نيوز: "لا يوجد أى انتشار وبائى أو مضاعفات خطيرة.. وحالات المستشفيات قليلة جدا.. ولا يوجد وفيات".

وأضاف: نراقب درجة انتشار المتحور وشدة الأعراض التى يصاب بها الانسان وتداعيات ومضاعفات ونسب الوفيات الناتجة عن هذا الفيروس، متوقعا حدوث مضاعفات أكثر حدة لأصحاب الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة.

الفريق أول محمد زكى يلتقى عددا من قادة القوات المسلحة

التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددا من قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة ومسئولياتها الوطنية فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

تناول اللقاء عرضا تقديميا لعدد من قادة القوات المسلحة لأحدث المستجدات والتحديات التى تشهدها المرحلة وأهم الأحداث الجارية، وتأثيرها على الأمن القومى المصرى وما يرتبط بأساليب العمل داخل القوات المسلحة وطرق تطويرها وتحديثها، بما يتلاءم مع المستجدات التى تحدث على الساحتين الإقليمية والدولية .