7 أسئلة شائعة عن المحميات الطبيعية فى مصر.. تعرف على التفاصيل

كتبت منال العيسوي

حين يذكر اسم مصر عالميا ، فإن أول ما يتبادر فى الأذهان هو صورة الأهرامات، حيث انها تشتهر بأنها تمتلك آثار وكنوز مصرية، إلا أنه أيضا تشتهر بانها البلد الوحيد فى العالم التى تضم أكبر عدد من المحميات الطبيعية والتى تصل إلى 30 محمية طبيعية، تم إعلانها على فترات زمنية مختلفةو لأغراض مختلفة أيضا ، وكلما ذكرت كلمة محمية طبيعية، يتسائل البعض عن معنها ، إضافة إلى عدد من الأسئلة الشائعة حول المحميات الطبيعية في مصر، سيتم رصدها خلال هذا التقرير .

س1 ماذا تعنى كلمة محمية طبيعية؟

المحمية الطبيعية هى مكان او منطقة جغرافية لها مساحة محددة يتم تخصيصها للمحافظة على الموارد البيئية الطبيعية، ويتم تطبيق نظم بيئية لاستغلال هذه الموارد ، ويتم الاشراف عليها من قبل وزارة البيئة.

س 2 متى بدأت فكرة اعلان المحميات الطبيعية بمصر؟

‏بدأت فكرة اعلان المحميات الطبيعية في مصر عقب إصدار القانون رقم 102 لعام 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وبعد ذلك صدر القانون رقم 4 لعام 1994 في شأن حماية البيئة، ليعتبر السند الرئيسى للقانون الأول.

س 3 ما هو الهدف من إنشاء المحميات؟

الهدف من إعلان مناطق جغرافية بعينها على أنها محميات طبيعية هو الحفاظ وصون الموارد الطبيعية والتراث حيث انه تحتوى اغلب المحميات على نباتات أو حيوانات مهددة بالانقراض أو ثروات طبيعية وتراث، و يستلزم حمايتها من التعديات الإنسانية والتلوث بشتى الطرق.

‏س 4 ماهى اول محمية في مصر تم إعلانها ؟

أول محمية طبيعية تم إعلانها في مصر، هى محمية رأس محمد والتى تم إعلانها خلال عام 1983.

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س 5 ‏ماذا تعنى جملة محمية طبيعية متعدده الاغراض؟

المحمية الطبيعية متعددة الأغراض، هى تلك المحمية التى تتميز باحتوائها على عدة أنظمة بيئية مثل "الشعاب المرجانيةو الكائنات البحرية والبرية والغابات، وبها أيضا أنظمة بيئية صحراوية وجبلية ووديان ويوجد بها حيوانات مثل الغزل، الضبع، وكثير من الطيور ، مثل محمية رأس محمد اول محمية مصرية وضعت حاليا على قائمة اليونسكو العالمية .

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س6 ‏ماهو حجم مساحة المحميات الطبيعية فى مصر ؟

‏ ‏بعد عام 1983 صدرت عدة قرارات من رئيس وزراء مصر خلال الفترة بين 1994 حتى 2010 بإنشاء حوالى 29 محمية طبيعية إضافة بمحمية راس محمية التى تم إعلانها عام 1983، ويشغل حجم المساحة للمحميات حوالى 15% من مساحة الإجمالية لمصر.

س7 ماهى أجمل البحيرات الطبيعية في مصر

يوجد فى مصر عدد من البحيرات الطبيعية فى مصر والتى تقع فى نطاق محميات طبيعية وايضا يطلق عليها محمية من بينها بحيرة ناصر ووادي الريان وقارون.