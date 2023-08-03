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2 مليار جنيه زيادة فى مخصصات دعم الصادرات بالمرحلة السادسة للسداد الفورى

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:37 ص
2 مليار جنيه زيادة فى مخصصات دعم الصادرات بالمرحلة السادسة للسداد الفورى الصادرات - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تواصل الحكومة مساعي دعم الصادرات الإنتاجية وسداد مستحقات المصدرين المتأخرة عن السنوات الماضية، وفي خطوة جديدة لتسريع صرف المبالغ المستحقة المصدرين وافق مجلس الوزراء على تعزيز مبلغ دعم الصادرات بقيمة 2 مليار جنيه اضافية ليصبح 12مليار جنيه للمرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لمتأخرات دعم الصادرات.
 
ووافق مجلس الوزراء هذا الأسبوع على زيادة مخصصات دعم الصادرات من 10مليارات جنيه المخصص للمرحلة الـسادسة من مبادرة السداد الفوري لدعم الصادرات، وذلك بمبلغ 2 مليار جنيه، ليصبح إجمالي المبلغ المُخصص لتلك المرحلة 12مليار جنيه. 
 
واطلقت الحكومة في أبريل الماضي 2023 المرحلة السادسة من مُبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، والتي تستفيد منها الشركات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات 31 ديسمبر 2022.
 
وكان صندوق تنمية الصادرات أعلن صرف كافة المبالغ الواردة للصندوق من وزارة المالية والجهات الأخرى فيما يخص صرف المساندة المستحقة للمصدرين، حيث تم صرف مبلغ 56.5 مليار جنيه نقدًا خلال الفترة 2013/2014 وحتى نهاية يونيو 2023 لعدد يتجاوز 2700 شركة.
 
 
 

تنمية الصادرات

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دعم الصادرات

دعم الصادرات 2023



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