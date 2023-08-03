12.04 % ارتفاع فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر مايــو 2023

كتب مدحت عادل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــاء اليـــوم الخميس البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مايــو2023.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 105.64 خلال شهر مايــو 2023 (أولـي) مقابل 94.29 خلال شهر ابريـــل 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 12.04٪.

وبلغ الرقـم القيـاسي لصناعة المشروبات 330.17 خـلال شـهــر مايــو 2023 مــقـارنـة بشـهـر أبريـــل 2023 حيــــث بلــــغ 280.67 بنســبـه ارتــــفــاع قــدرهـــا 17.64٪ وذلك لزياده الطلب مع دخول موسم الصيف، وبــلـــغ الــرقـــم القيــاسـي لصــنــاعــة المنتجات الغذائية 129.18 خــــلال شــهـــر مايــو2023 مقــــارنة بشهـــر ابريـــل 2023 حيـث بـلـغ 125.43 بنــسـبـه ارتفـــاع قـدرهــــا 2.99٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلـغ الــرقـم القيـــاسـي لصــناعـة الفلزات القاعدية 57.21 خــــلال شهــر مايــو 2023 مقــارنة بشــهــر ابريـــل 2023 حيــث بلــــغ 58.25 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 1.79٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق، وبلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة الحاسبات و المنتجات الإلكترونية والبصرية و الأجهزة الطبية 74.07 خـــلال شهــــر مايــو2023 مقـــارنـــة بشــهر ابريـــل2023 حــيــث بــلــغ 75.30 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 1.63٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.