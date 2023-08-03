اليوم السابع
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10 معلومات عن مبادرة مشروعك فى محافظة بنى سويف..ازاى تحصل على تمويل مشروع

الخميس، 03 أغسطس 2023 03:00 ص
10 معلومات عن مبادرة مشروعك فى محافظة بنى سويف..ازاى تحصل على تمويل مشروع برنامج مشروعك
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد محافظة بنى سويف، طفرة كبيرة فى مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك"، والذى يقدم التمويل للشباب لتنفيذ العديد من المشروعات.
 
وينشر "اليوم السابع" بعض المعلومات عن المبادرة:
 
1- إجمالى قيمة المشروعات التى تم تمويلها "من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و318 مليونًا و103 آلاف جنيه
2- استفاد منها 15 ألفًا و402 مشروع صغير، توفر آلاف من فرص عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.
3- تشمل الأوراق المطلوبة للحصول على المشروع  : صورة البطاقة، اسم النشاط،  الموقع.للقروض التى  تبدأ من 1000 جنيه وحتى 25 ألف جنيه
4- القروض تبدأ من 25 ألف وحتى 250 ألف جنيه تشمل  الأوراق المطلوبة ، مستخرج من السجل التجاري،  البطاقة الضريبية، شهادة بمزاولة النشاط الذي يود الاستثمار به.
5- بالنسبة للقروض تصل إلى أكثر من 250 ألف جنيه فتشمل الأوراق المطلوبة : صورة البطاقة،  اسم النشاط.، الموقف المالي للمتقدم،  تحديد الموقع، البطاقة الضريبية،  السجل التجاري.
6- يقوم طالب القرض بالتوجة إلى موقع المشروع فى المدينة أو الحى القريب منه بالمحافظة .
7- يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الإستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع
8- بعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى الموقع .
9- يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض .
10- فى حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقا لظروف كل حالة .

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