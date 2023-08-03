10 معلومات عن مبادرة مشروعك فى محافظة بنى سويف..ازاى تحصل على تمويل مشروع

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف، طفرة كبيرة فى مبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية " مشروعك "، والذى يقدم التمويل للشباب لتنفيذ العديد من المشروعات.

وينشر "اليوم السابع" بعض المعلومات عن المبادرة:

1- إجمالى قيمة المشروعات التى تم تمويلها "من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية والبشرية "مشروعك" قد وصل إلى 2 مليار و318 مليونًا و103 آلاف جنيه

2- استفاد منها 15 ألفًا و402 مشروع صغير، توفر آلاف من فرص عمل فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية.

3- تشمل الأوراق المطلوبة للحصول على المشروع : صورة البطاقة، اسم النشاط، الموقع.للقروض التى تبدأ من 1000 جنيه وحتى 25 ألف جنيه

4- القروض تبدأ من 25 ألف وحتى 250 ألف جنيه تشمل الأوراق المطلوبة ، مستخرج من السجل التجاري، البطاقة الضريبية، شهادة بمزاولة النشاط الذي يود الاستثمار به.

5- بالنسبة للقروض تصل إلى أكثر من 250 ألف جنيه فتشمل الأوراق المطلوبة : صورة البطاقة، اسم النشاط.، الموقف المالي للمتقدم، تحديد الموقع، البطاقة الضريبية، السجل التجاري.

6- يقوم طالب القرض بالتوجة إلى موقع المشروع فى المدينة أو الحى القريب منه بالمحافظة .

7- يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الإستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع

8- بعد استكمال التراخيص والمستندات لمطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك فى الموقع .

9- يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض .

10- فى حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقا لظروف كل حالة .