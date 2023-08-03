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وفاة موجه متأثرًا بإصابته في حادث أثناء عودته من كنترول الثانوية العامة بقنا

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:37 م
وفاة موجه متأثرًا بإصابته في حادث أثناء عودته من كنترول الثانوية العامة بقنا موجه الحاسب الآلي الراحل
قنا صابر سعيد

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توفى موجه بالتربية والتعليم بمحافظة قنا اليوم الخميس، متأثرًا إصابته بكسر في الجمجمة، إثر تعرضه لحادث سير، وذلك أثناء عودته من العمل بكنترول الثانوية العامة.

كان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات منذ أسبوع يفيد بوقوع حادث سير لموجه حاسب آلي بإدارة دشنا التعليمية، أثناء عودته من العمل بكنترول الثانوية العامة، وتبين إصابة أحمد رزق أيوب، 40 عاما، بكسر في الجمجمة بعدما صدمته سيارة عقب نزوله من موتوسيكل كان يستقله على طريق الكيلو 6 بمدينة قنا.

 تم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي ولفظ أنفاسه الأخيرة اليوم متأثرًا بتلك الإصابة في حادث السير.
 

 

 

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