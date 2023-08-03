أكد وزير الوحدة الكورى الجنوبى كيم يونغ-هو، إن إدارة الرئيس الكورى يون سيوك-يول، لن تسعى أبدا إلى إعلان إنهاء رسمى للحرب الكورية (1950 - 1953)، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستعيق حل قضية المختطفين والمعتقلين فى الشمال.
وقال وزير الوحدة الكورى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس، "إن شروط إعلان نهاية الحرب لم تتحقق .. وإذا تم تنفيذ مثل هذا الإعلان، فستحجب قضية المختطفين وأسرى الحرب والمعتقلين فى الشمال".
وأضاف يونغ-هو: "يمكننى أن أعد بأن إدارة يون سيوك-يول لن تسعى لإعلان نهاية الحرب".
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