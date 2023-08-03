وقال وزير الوحدة الكورى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، اليوم الخميس، "إن شروط إعلان نهاية الحرب لم تتحقق .. وإذا تم تنفيذ مثل هذا الإعلان، فستحجب قضية المختطفين وأسرى الحرب والمعتقلين فى الشمال".

وأضاف يونغ-هو: "يمكننى أن أعد بأن إدارة يون سيوك-يول لن تسعى لإعلان نهاية الحرب".

