جاء ذلك خلال زيارة قام بها كليفرلى اليوم الخميس، لخدمات الأمم المتحدة للنقل الجوي للمساعدة الإنسانية "أونهاس" في العاصمة النيجيرية أبوجا، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.

وقال كليفرلى: "إنني فخور للغاية بشراكات المملكة المتحدة الإنسانية في شمال شرق نيجيريا لافتا إن مبلغ الـ 38 مليون جنيه إسترليني الذي ساهمنا به على مدار الـ 12 شهرا الماضية ينقذ حياة الأشخاص الضعفاء، بمن فيهم النساء والفتيات، الذين يظهرون مرونة غير عادية في مواجهة هذه الأزمة التي طال أمدها".

وأضاف: "سنواصل العمل مع الحكومة النيجيرية الجديدة والشركاء الآخرين لدعم شمال شرق نيجيريا حتى تتمكن الدولة بأكملها من تحقيق إمكاناتها. يجب على المجتمع الدولي بأسره دعم هذه الجهود".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 8 ملايين شخص في شمال شرق نيجيريا يحتاجون بشكل عاجل إلى مساعدة إنسانية منقذة للحياة بسبب الصراع الطويل والأزمات في منطقة حوض بحيرة تشاد.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت الأمم المتحدة نداء إنسانيا خاصا لمنع المجاعة وتقديم المساعدة المنقذة للحياة في شمال شرق نيجيريا خلال أشهر "موسم العجاف" الحرج (من يونيو إلى أغسطس). كما أعلنت الحكومة النيجيرية مؤخرا "حالة الطوارئ" بشأن انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء البلاد.