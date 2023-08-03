وزارة العمل: تعيينات جديدة لذوى الهمم بمحافظة القاهرة

كتبت آية دعبس

قالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إنه فى إطار تنفيذ سياسة الحصر والتدريب والتشغيل لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة، أعلنت مديرية عمل القاهرة عن تعيينات جديدة لذوى همم فى إطار متابعة نتائج ملتقى التوظيف، الذى افتتحه الوزير حسن شحاتة بأحد فنادق القاهرة، فى شهر مارس الماضى، بمشاركة 13 شركة خاصة، بهدف توفير 1503 فرص عمل في عدد من التخصصات.

وأوضحت الوزارة أن التعيينات الجديدة شملت 128 عقد عمل جديد استفاد منها أصحاب مؤهلات دراسية مختلفة، وذلك بهدف تنفيذ خطة "الوزارة" لاستيفاء نسبة الـ5% المستحقة لذوى الهمم تطبيقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة.

وأضافت الوزارة، فى بيانها، أنها تلقت تقريراً من أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة، أفاد فيه بمتابعة تعيين دفعة جديدة من ذوى الهمم تنفيذا لقرارات ملتقى التوظيف الذى عقد فى مارس 2023 الماضى، وأن العقود الجديدة تضم 128 عقدا لذوى الهمم داخل 13 شركة قطاع خاص.

وأضاف مدير المديرية أن الوظائف شملت: عمال عاديين، وعمال سويتش، وخدمات، ومساعد مراقب، وبائعين، ومنسقين ممرات، وصراف، وكاتب، وعمال نظافة، موضحا مراعاة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى جميع العقود الموقعة، وتمتعهم بكافة الحقوق التي كفلها لهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، ومشيراً إلى متابعة عملهم داخل تلك المنشآت من خلال الأجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التفتيش العمالي والتشغيل والسلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أنه في منتصف يوليو الماضي عقد وزير العمل حسن شحاته اجتماعا مع مديري مديريات العمل بالمحافظات،اعلنوا خلاله عن تعيين 8 ألاف و 303 من ذوي الهمم داخل منشأت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من الأول من يناير حتى الأول من يوليو 2023.