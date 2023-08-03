هيئة الدواء: المضادات الحيوية تستخدم لمعالجة عدوى الإصابات البكتيرية فقط

كتب وليد عبد السلام

قالت هيئة الدواء إن المضادات الحيوية تستخدم لمعالجة العدوى الناتجة عن الإصابة البكتيرية فقط. ​وتابعت هيئة الدواء: "لا تتطلب الإصابات الناتجة عن الفيروسات، مثل التهابات الحلق، والسعال، ونزلات البرد، والإنفلونزا، أو التهاب الجيوب الأنفية الحاد، الحصول على مضادات الميكروبات".​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم استعمال المضادات الحيوية في حالات البرد والإنفلونزا؛ لأن سببها فيروسي، ولا يتأثر بالمضادات الحيوية.​

وقالت هيئة الدواء: الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية يشمل ما يلي..​

1- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

2- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

3- استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

4- استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​

5- استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

6- تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​