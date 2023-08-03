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نسى مفتاح شقته.. مصرع شاب اختل توازنه وسقط من أعلى ماسورة صرف صحى بالجيزة

الخميس، 03 أغسطس 2023 09:21 م
نسى مفتاح شقته.. مصرع شاب اختل توازنه وسقط من أعلى ماسورة صرف صحى بالجيزة إسعاف -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط شاب من أعلى ماسورة صرف صحي أثناء محاولته الصعود عبرها للوصول لشقته، بعد نسيان المفتاح داخلها، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من عقار بدائرة قسم الجيزة. 
 
وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب نسى مفتاح شقته داخلها، فاستخدم ماسورة الصرف الصحي للوصول لشقته، إلا أنه اختل توازنه وسقط ليلقى مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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