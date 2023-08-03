اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 أغسطس 2023 03:38 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار عاجلة

ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى: نفقة المتعة أمر مهين وغير لائق بالمرأة

الخميس، 03 أغسطس 2023 02:17 م
ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى: نفقة المتعة أمر مهين وغير لائق بالمرأة الحوار الوطنى -أرشيفية
كتب محمد السيد الشاذلى وهشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت أحلام القاضى، ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى، إلغاء قانون النفقة الذى بموجبه تحصل المطلقة على مقابل استمتاع الزوج بها، مؤكدة أن نفقة المتعة أمر مهين وغير لائق بالمرأة.
 
وأضافت أحلام القاضي خلال كلمة لها فى جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطني لمناقشة مشكلات الطلاق، أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة، مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة استنادا إلى رؤيتهم أن عقد الزواج هو عقد مشاركة.
 
وأوصت أحلام القاضي بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة، مضيفة: "المرأة حصلت على الكثير من المكتسبات والحقوق، ولكننا لسنا بهائم ولا يصح أن تكون مستأجرة".
 
 
 

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

لجان الحوار الوطنى

اخبار مصر

ميعاد الحوار الوطنى

المحور المجتمعى

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة