ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى: نفقة المتعة أمر مهين وغير لائق بالمرأة

كتب محمد السيد الشاذلى وهشام عبد الجليل

طالبت أحلام القاضى، ممثل حزب التجمع فى الحوار الوطنى، إلغاء قانون النفقة الذى بموجبه تحصل المطلقة على مقابل استمتاع الزوج بها، مؤكدة أن نفقة المتعة أمر مهين وغير لائق بالمرأة.

وأضافت أحلام القاضي خلال كلمة لها فى جلسة لجنة الأسرة بالحوار الوطني لمناقشة مشكلات الطلاق، أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة، مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة استنادا إلى رؤيتهم أن عقد الزواج هو عقد مشاركة.

وأوصت أحلام القاضي بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة، مضيفة: "المرأة حصلت على الكثير من المكتسبات والحقوق، ولكننا لسنا بهائم ولا يصح أن تكون مستأجرة".