مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية توقع 12 عقد لتقديم خدمات الدعم والصيانة

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية خلال شهرى يونيو ويوليو 12 عقد لتقديم خدمات الصيانة اليومية لشركات الطيران من مختلف الجنسيات بمحطات الشركة بالمطارات المحلية والخارجية، ليبلغ إجمالي عملاء الصيانة اليومية بمختلف المحطات 83 عميل ومن بينهم تقديم خدمات الصيانة اليومية بمحطتي شرم الشيخ والغردقة لطائرات شركات ايروفلوت الروسية وFly Arna الأرمينية، بالإضافة إلى خدمة طائرات شركة Salam Air العمانية بمطار برج العرب ومطار الخرطوم وخدمة طائرات الأردنية للطيران بمطاري جدة والمدينة وشركة ITA Airways الإيطالية بمطار القاهرة.

وفى هذا السياق، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة تحرص على تكثيف أنشطة الشركات التابعة وتعزيز الشراكات القائمة مع العملاء من الدول العربية والإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط بهدف أداء دور محوري في صناعة الطيران المدني على نطاق إقليمي ودولي.

وأضاف المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، أن الأطقم الفنية بالشركة قامت بتنفيذ كشوفات صيانة متنوعة لعدد من طائرات العملاء خلال شهر يوليو.

وأكد أنه تم تقديم خدمات فنية مختلفة لعدد 11 طائرة خلال شهر يوليو الماضى جاء على رأسها تنفيذ كشوفات صيانة ثقيلة ودهان لطائرتين تابعتين لشركة Sky One الإماراتية من طرازات إيرباص A330-600 وبوينج B737، كما تم تنفيذ بعض مهام الصيانة لطائرتي شركة النيل للطيران المصرية من طراز إيرباص A320 وصيانة ثقيلة لطائرتين تابعتين لشركة المصرية العالمية للطيران من نفس الطراز.

وأشار إلى أنه تم استكمال كشف صيانة ثقيلة لطائرة شركة Southwind التركية من طراز بوينج B777 ودهان طائرة شركة فلاي بغداد العراقية من طراز بوينج B737، فيما تم تنفيذ بعض مهام الصيانة الدورية لطائرة شركة Fly One من مولدوفا طرازها ايرباص A320 وكشوفات صيانة دورية لطائرة Sky Lebanon اللبنانية من طراز ايرباص A330 وطائرة الخطوط التونسية من طراز ايرباص A320 وهي الثالثة خلال النصف الأول من العام الجاري.