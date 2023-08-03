مصرع وإصابة 8 يابانيين جراء اصطدام حافلتين فى المكسيك

مكسيكو سيتى (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون، اليوم الخميس، جراء حادث تصادم فى المكسيك.

وذكرت السفارة اليابانية فى المكسيك -هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)- أن أحد مواطنيها لقى حتفه فيما أصيب سبعة آخرون إثر حادث اصطدام حافلتين فى ولاية "يوكاتان".

ونقلت الهيئة عن مسئولين بالسفارة قولهم:"تم الإبلاغ باصطدام حافلة تقل سياح يابانيين بحافلة أخرى في مدينة (فالادوليد) بالولاية"، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأوضح المسئولون أن الضحية هي سيدة في الأربعينات من عمرها، مشيرين إلى أنهم يقومون بجمع المزيد من المعلومات حول الحادث.