مصرع شخص صدمته سيارة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه بعدما اصطدمت به سيارة مسرعة أعلى طريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المتوفى إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي أعلى طريق إسكندرية الصحراوى وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بعامل داخل مسجد، مما تسبب في وفاته جري نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما يكثف رجال المباحث من جهودهم للقبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.