مدير صندوق مصر السيادى: افتتاح أول 4 مدارس بالقرية الكونية فى سبتمبر

كتبت أسماء أمين

كشف أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى عن افتتاح أول 4 مدارس فى سبتمبر المقبل بالقرية الكونية، والذى تم إنشاؤها على مساحة تبلغ حوالى 50 فدانًا، وتضم 5 مدارس تستوعب من 5 آلاف إلى 10 آلاف طالب، حيث ستقوم هذه المدارس بتدريس المناهج المصرية بملامح ومواصفات دولية «أمريكى وبريطانى وفرنسى»، بالإضافة إلى تقديم الخدمات التعليمية المتميزة.

وأكد المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى لـ" اليوم السايع"، أن الصندوق يعمل على كيفية استغلال مقومات الدولة لتعزيز الاقتصاد الناشئ وتنميته وتعد ريادة الأعمال من الاقتصادات الناشئة.

وأوضح سيلمان، أن من أهم أهداف الصندوق هى العمل على تعظيم العائد والقيمة لأصول الدولة واستثمارها، كما يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم قيمة أصول الدولة والعمل على توطين الصناعة فى مصر، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، مع خلق فرص الاستثمار المشترك فى مشروعات أخرى ضخمة، وخلق الثروات للأجيال القادمة والعمل على استثمارات طويلة الأجل، والنظر على اقتصاد مصر ككل.