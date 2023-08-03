مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات رؤساء وحدات المرور.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

صدق اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، على حركة رؤساء وحدات المرور فى محافظة القليوبية، حيث أعد الحركة مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية.

وشملت الحركة كلا من الرواد محمد محروس رئيسا وحدة شبين القناطر، وهانى حجازى رئيس وحدة مرور الخانكة، ومحمد السيسى مرور العبور، وربيع صلاح لمرور شبرا الخيمة، ومحمود وجيه رئيسا لوحدة مرور العرب، ومحمد شداد للفحص، وعبد العزيز البلبيسى لمرور طوخ، وأحمد صلاح رئيسا لوحدة مرور بنها، والرائد أحمد عبد الباقى لمرور القناطر، والرائد أحمد صلاح لمرور قليوب.