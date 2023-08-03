مديرية العمل تنظم زيارات ميدانية لمراكز التدريب بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، اليوم، زيارات ميدانية لمراكز التدريب التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة وذلك لمتابعة الدورات التدريبية والوقوف على الأداء والاطمئنان على سير المنظومة بشكل ناجح .

جاء ذلك فى اطار اهتمام القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتوفير حياه كريمة لهم، وتنفيذا لتوجيهات حسن شحاته وزير العمل بأهمية التدريب من أجل التشغيل وبرعاية الدكتور المهندس سعد عبدالحميد عامر وكيل وزارة العمل المنوفية، وبجهود هدى فرغلى مدير عام التدريب بالمنوفية.

شارك بالزيارة مسئولى المراكز ومديرى المناطق، وأكد مسؤلو التدريب أن المتدربين متحمسون للتدريب بشكل مبشر وأن حصيلة التدريب من مخرجات تتم بطريقة رائعة وذلك بفضل المتدربات وأن المتدربات يتم تدريبهم فى مراكز التدريب التابعة للمديرية من الخطوات البدائية حتى إخراج منتج جيد ومتميز وذلك لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم من خلال مكاتب التشغيل للعمل بشركات ومصانع المحافظة المختلفة والتى يتم التنسيق باستمرار معهم وذلك حسب المهن التي تم التدريب عليها.

وأكد مسئولو التدريب على أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير العمل، بضرورة الاهتمام بملف الشباب والشبات وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 .