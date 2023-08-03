مديرية التعليم بشمال سيناء تحتفى بأوائل الثانوية فى المحافظة وتنشر الأسماء

شمال سيناء - محمد حسين

نشرت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم أسماء أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة واحتفت بهم.

والأوائل فى الشعبة العلمية - علوم

يوسف خالد ابراهيم محمد مدرسة بئر العبد الثانوية بنين مجموع 399، على محمد علی محمد سید احمد محسن مدرسة بئر العبد الثانوية بنين مجموع 397، يحي محمود سالم راحيل مدرسة بئر العبد الثانوية بنين، مجموع 396.5، موسی خالد عبدالله حماد مدرسة بئر العبد الثانوية بنين مجموع 396، يوسف ابراهيم محمد عبد الله مدرسة بئر العبد الثانوية بنين395.5، ایمان محمود رضوان محمود مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبد الستار عسكر مجموع 395، هدايه بسام رحمی احمد شاکر مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبد الستار عسكر مجموع 394، یحی خالد ابراهيم محمد مدرسة بئر العبد الثانوية بنين مجموع 394، يوسف اشرف محمود النجار مدرسة بئر العبد الثانوية بنين مجموع 394، مليح حماد عبد اسليم عوده مدرسة العبد الثانوية بنين مجموع 393.

واوائل الشعبة العلمية - رياضيات : بسام محمد ابراهیم سلیمان مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى ث العسكرية بنين مجموع 382.5، سعید احمد حموده اسماعیل ابراهیم، مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى ث العسكرية بنين مجموع 382.5، باسل محمد صلاح علي صالح مجموع382، محمود سامح عبد المنصف شمس مدرسة الشيخ زويد الثانوية العسكرية مجموع 382، حبيب حماد اسويلم حماد مدرسة 381.5، عبد الله محمود سلامه سلیمان، مدرسة بئر العبد الثانوية بنين

مجموع 381.5، اماني ياسر زكريا عبد المنصر علوان مدرسة الامام الغزالي الثانوية بنات مجموع 380.5، بلال اشرف عطوه محمد الشريف مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى ث العسكرية بنين مجموع 380، حسن أيمن محمد حماده حسين مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى ث العسكرية بنين مجموع 379.5، وبلال عبد الله حسن سبتة عبد الله مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى ث العسكرية بنين مجموع 379، عبد الله الحسين مصطفى عبد الله ابراهيم ، مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى ث العسكرية بنين مجموع 379،شروق محمد لطفي محمد

مدرسة الامام الغزالي الثانوية بنات مجموع 479.

واوئل الشعبة الأدبية روان محمد المتولي محمد، مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبدالستار عسكر ث مجموع 374.5، ابراهيم ايمن عمر محمود محرم، مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكرى ث العسكرية بنين مجموع 371.5، تقى محمد حسين عليان، مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبد الستار عسكر ث مجموع 367، ایمان نضال حسن مصطفى عبدالرحمن مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبد الستار عسكر ث مجموع 364.5، ملك جلال سليمان ابراهيم مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبدالستار عسكر ث مجموع 363.5، حبيبه سعيد ابراهيم سليمان الغزال، مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبد الستار عسكر ث، مجموع 361.5، هيام طارق محمد احمد مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبدالستار عسكر ث مجموع361.5، مريم محمد لافي مبارك، منازل إدارة بئر العبد مجموع 360، يارا بهاء بديع محمد مصطفى، مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبد الستار عسكر ث مجموع 357، ملك هيثم محمد صالح أحمد، مدرسة الشهيد اللواء احمد محمد عبد الستار عسكر ث مجموع 356.5.



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