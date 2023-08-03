محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة 96.34%

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفرالشيخ ، اليوم الخميس ، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أكد محافظ كفر الشيخ أن عدد المتقدين، 10840 طالب وطالبة بالمحافظة ، وبلغ عدد الحاضرين 10046 طالب وطالبه، نجح 9678 فيما تغيب 794 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 96.34%

وأضاف محافظ كفر الشيخ فيما يتعلق بترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح ، جاءت إدارة سيدي غازي بالمركز الأول بنسبة 100%، تلتها إدارات سيدي سالم، فوه، مطوبس، الرياض، غرب كفر الشيخ، قلين، برج البرلس، الحامول، دسوق، شرق كفر الشيخ، بيلا، بلطيم.

كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الإعدادية المهنية، بنسبة 100%، حيث تقدم للامتحان 31 طالب وطالبة حضر منهم 16 طالب وطالبه، وتغيب منهم 15 طالب وطالبه، ونجح 16 طالبا وطالبة.