محافظ سوهاج يتابع تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى "حياة كريمة"

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعا مع جميع الجهات المعنية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وذلك لمتابعة تجهيزات مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المرحلة الأولى من المبادرة، تمهيدا لبدء العمل بها فى أسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على ضرورة تضافر كافة جهود الجهات المعنية للانتهاء من تشغيل المجمعات الحكومية فى أسرع وقت، وبدء تقديم خدماتها للمواطنين، والبالغ عددها 30 مجمعا حكوميا بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بنطاق المحافظة، والعمل على تذليل أية معوقات، والبدء الفورى فى نقل موظفى الإدارة المحلية، والتضامن الاجتماعى، والتموين، والبريد، والشهر العقارى، والسجل المدن، بكامل قوتهم فورا للعمل من المجمعات التى تم الانتهاء من تأثيثها، ونقل الأجهزة من مقراتها لمقر المجمعات والعمل بها لحين توريد الأجهزة الجديدة من وزارة الاتصالات، موجها بتوفير أجهزة الكمبيوتر اللازمة للمراكز التكنولوجية بالمجمعات الحكومية، وربط هذه المراكز بالمراكز التكنولوجية على مستوى المركز بشكل عاجل.

كما تطرق الاجتماع إلى أهمية التنسيق بين مديرية الأمن وفروع الشهر العقاري؛ لتوفير أجهزة الكمبيوتر والموارد البشرية لتشغيل خدمات السجل المدنى والشهر العقارى فى المجمعات، وكلف " الفقى " رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بإعداد تقرير مدعم بالصور يظهر التشغيل الكامل أو الجزئى لكافة مجمعات الخدمات بنطاق المحافظة.