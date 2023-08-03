محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة ومسار مزارات آل البيت

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير منطقة السيدة نفيسة بنطاق حى الخليفة للوقوف على أعمال التطوير القائمة به ومتابعة كافة مستجدات الأعمال أولا بأول، وذلك بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.

وأكد المحافظ، أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بتطوير ورفع كفاءة مسار آل البيت بأحياء العاصمة، منوها إلى أن محافظة القاهرة تشهد أيضا تتفيذ مخطط تطوير شارع الأشراف (بقيع مصر) الذى يحتوى على العديد من المعالم الأثرية الإسلامية التى تميز القاهرة وتجعلها مقصدا سياحيا هاما.

وأشار المحافظ إلى أن مخطط تطوير منطقة السيدة نفيسة يتضمن رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية له، مع الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة مستمرة مع رفع نواتج التقليم وزراعة الجزر الوسطى لإضافة المظهر الجمالى.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات واستكمال كافة النواقص منها، تمهيدا لأعمال الدهانات الخاصة بها.

وشدد المحافظ على بذل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنها دهان الأسوار وأعمدة الإنارة المحيطة بميدان السيدة نفيسة بعد رفع كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمة لها، حفاظا على الهوية البصرية للمكان.

كما وجه المحافظ على ضرورة رفع كافة الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمنطقة السيدة نفيسة وبالشوارع المؤدية إلي مسجد السيدة نفيسة.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة التنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية لخروج الأعمال بالمظهر اللائق، مشيدا بجهود كوادر هيئة نظافة وتجميل القاهرة، وحملات النظافة المستمرة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة ورفع المخلفات أولا بأول.

يذكر أن مسار "آل البيت" يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وينتهي عند مسجد السيدة زينب، مرورًا بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية وخلال رحلة مزارات آل البيت، بشارع الأشرف سيمر الزائر على قبة الأشرف خليل بن قلاوون، مسجد السيدة سكينة، والسيدة رقية، فضلا عن آثار متنوعة أخرى، منها مقام يُنسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجر الدر، وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في الشارع طرزًا متنوعة من فنون العمارة الإسلامية.