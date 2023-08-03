محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مركز صحة الأسرة ومركز الأم والجنين بقرية بني محمديات

أسيوط- هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مركز صحة الأسرة ومركز صحة الأم والجنين بقرية بني محمديات التابعة لمركز أبنوب وذلك على هامش زيارته للقرية لتفقد بعض المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يجرى تنفيذها بالقرية .

جاء ذلك بحضور اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ،واللواء مهندس عمرو رشدي رئيس جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ،وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ،والدكتور أحمد سيد وكيل مديرية الصحة ،والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة ،والمهندسة دعاء عوض رئيس منطقة بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد والمهندس محمد كمال الشنورى مدير تنفيذ أعمال جهاز التعمير بمركز أبنوب والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة ،والمهندسة منى فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ويسري سند مدير إدارة المواقف ونواب رئيس المركز وبعض مهندسي الشركة المنفذة للمشروع.

بدأ المحافظ جولته بقرية بني محمديات بتفقد أعمال إنشاء مركز صحة الأسرة وتابع أعمال الإنشاء بالمبنى التي بلغت نسبة التنفيذ به 25% و سيتم تجهيزه بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات ليستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل لتلبية احتياجات المواطنين ويجري انشائه بتكلفة 60 مليون جنيه ويتكون من 3 طوابق "أرضي و2 علوى" ومن المقرر أن يحتوى الدور الأرضي على عيادة طب الأسرة وتطعيمات وعيادة أسنان ومركز كبار السن وخدمات تثقيفية وعيادة إسعافات أولية ومتابعة حمل والدور الأول علوي على غرفة أنظمة وعيادة طب أسرة ومشورة ومعمل والدور الثاني العلوي من غرفة تعقيم ومغسلة ومخزن والإدارة وذلك تسهيلًا على المواطنين للحصول على الخدمة الطبية بسهولة ويسر.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه مبنى مركز صحة الأم والجنين بالقرية والذي تم انشاؤه ولم يتم تشغيله حنى الآن وأعلن المحافظ عن تواصله مع وزير الصحة والسكان لبحث امكانية تشغيله واستغلاله لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة بالمركز وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ أسيوط – خلال الجولة – رئيس مركز ومدينة أبنوب بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهو المشروعات في توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمني المحدد لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وبلغ إجمالي عدد المشروعات التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه وتتضمن المشروعات مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالي 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه ومشروعات متنوعة ما بين (اسواق ومواقف ونقاط اطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.