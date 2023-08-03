مجلس الوزراء اللبنانى يوافق على زيارة أسعار الاتصالات الأرضية والإنترنت

أ ش أ

وافق مجلس الوزراء اللبنانى على زيادة رسوم الاتصالات الأرضية والإنترنت، كما قرر المجلس تكليف وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام خلال مهلة شهر بإجراء كل ما يلزم لشراء كمية القمح المنتجة محليا سواء من خلال الآلية المتفق عليها مع البنك الدولى لاستيراد القمح من الخارج أو وفقا لأى ألية أخرى، وفوض مجلس الوزراء وزير الاقتصاد بالاتفاق على الآلية مع البنك المذكور.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء اللبنانى اليوم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتى ونائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامى ووزراء التربية والتعليم العالى القاضى عباس الحلبى والإعلام زياد مكارى والشباب الرياضة جورج كلاس والمهجرين عصام شرف الدين والمالية يوسف خليل والدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشى والصحة فراس الأبيض والصناعة جورج بوشكيان والزراعة عباس الحاج حسن والاتصالات جونى القرم والداخلية والبلديات القاضى بسام مولوى والثقافة القاضى محمد وسام مرتضى والاقتصاد والتجارة أمين سلام والأشغال العامة والنقل على حمية والعمل مصطفى بيرم.



وطلب ميقاتى من وزير المالية اجراء الاتصالات اللازمة من أجل اتخاذ كل الاجراءات التى تسهّل عمل حاكمية مصرف لبنان وإيجاد الصيغة المناسبة لإقرار ما يجب اقراره فى أسرع وقت وأن يوافى مجلس الوزراء بالنتيجة تباعا.



كما قرر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، بناء على طلب وزير التربية، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء فى السابع عشر من الجارى للبحث فى تحديات العام الدراسى المقبل فى ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وأيضا الجامعة اللبنانية.



وخلال الجلسة، تسلم ميقاتى من وزير المالية تقارير شركة "أوليفر وايمان" وشركة" KPMG " المعينين من قبل الحكومة اللبنانية للقيام بالتدقيق المالى والمحاسبى لحسابات مصرف لبنان، وطلب ميقاتى من الأمانة العامة لمجلس الوزراء توزيع نسخ عن التقارير على السادة الوزراء.



واستكمل مجلس الوزراء دراسة مشروع قانون الموازنة.