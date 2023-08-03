للحوامل.. أطعمة هتساعدك قبل الولادة الطبيعية

أبرز الأطعمة والمشروبات التي تسهل عملية الولادة الطبيعية:

- الأناناس:

-عرق السوس:

-الثوم:

-خل العنب أو خل البلسمك:

-زيت الخروع:

يحتوي علي إنزيم "بروميلين" الذي يساعد علي تليين عنق الرحم، ويسهل عملية الولادة، ولذا عند اقتراب موعد الولادة أكثري من تناول الأناناس.ينتج مادة البروستاجلاندين التي تساهم في تليين عنق الرحم، وتقليل تقلصات الرحم، ولذا تناوليه ولكن دون الإسراف لأنه قد يتسبب في تعرضك للإصابة بالإسهال، وتقلصات في الأمعاء والمعدة.يعد من الأطعمة الشعبية المشهورة والمعروفة أنها تحفز على الولادة الطبيعية.يمكنك وضعة علي السلطة الخضراء، أو علي أي طعام تتناوله، فقد أثبت أنه يساعد علي تسهيل عملية الولادة.يعد من الحيل الجيدة لتسهيل عملية الولادة، ولذا يمكنك تناول ملعقة منه بعد تناول وجبة الطعام.