للحوامل.. أطعمة هتساعدك قبل الولادة الطبيعية

عند اقتراب موعد الولادة يجب على الحامل تناول بعض الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تسهيل الولادة
، وتقليل الألم، وتعمل على تليين عنق الرحم، وذلك وفقا لموقع "health".
أبرز الأطعمة والمشروبات التي تسهل عملية الولادة الطبيعية:
-الأناناس:
يحتوي علي إنزيم "بروميلين" الذي يساعد علي تليين عنق الرحم، ويسهل عملية الولادة، ولذا عند اقتراب موعد الولادة أكثري من تناول الأناناس.
-عرق السوس:
ينتج مادة البروستاجلاندين التي تساهم في تليين عنق الرحم، وتقليل تقلصات الرحم، ولذا تناوليه ولكن دون الإسراف لأنه قد يتسبب في تعرضك للإصابة بالإسهال، وتقلصات في الأمعاء والمعدة.
-الثوم:
يعد من الأطعمة الشعبية المشهورة والمعروفة أنها تحفز على الولادة الطبيعية.
-خل العنب أو خل البلسمك:
يمكنك وضعة علي السلطة الخضراء، أو علي أي طعام تتناوله، فقد أثبت أنه يساعد علي تسهيل عملية الولادة.
-زيت الخروع:
يعد من الحيل الجيدة لتسهيل عملية الولادة، ولذا يمكنك تناول ملعقة منه بعد تناول وجبة الطعام.
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