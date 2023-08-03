لجنة المسابقات تدرس تقارير مراقبى مباريات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ

تعقد لجنة المسابقات اجتماعاً، لمناقشة تقارير مراقبى مباريات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، اليوم الخميس، لاتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة قبيل انطلاق مباريات الأسبوع الثالث يوم الأحد المقبل، وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات للدورى عقب انتهاء الأسبوع الثانى منه، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتوجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق "كفر مجر" تصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، وفريق "شباس الشهداء" تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وفريق "مسير" تصدر المجموعة الثالثة ب 6 نقاط، وتصدر فريق "الربع" المجموعة الرابعة، وتعقد لجنة المسابقات اجتماعاً لمناقشة كافة الأحداث فى مباريات الأربع مجموعات، وتستعرض تقارير مراقبى المباريات لإصدار القرارات الواجبة، وفق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها فى الاتحاد المصرى للعبة و نشرة وزارة الشباب والرياضة .

وتستقبل ملاعب مراكز الشباب الأحد المقبل منافسات الدورى ومباريات الأسبوع الثالث من عمر دورى مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق دورى مراكز الشباب بالمحافظة.