لبنان: تنكيس الأعلام وإغلاق المؤسسات العامة غدا فى ذكرى انفجار مرفأ بيروت

إيمان حنا

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضى مروان عبود مذكرة لتنكيس الأعلام فى الساحات العامة وغيرها فى مدينة بيروت، كما طلب من المواطنين الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا انفجار المرفأ.

كما طالب المحافظ أصحاب المحال السياحية "مطاعم، مقاهى، ملاهى ليلية، حانات"، عدم إقامة السهرات الصاخبة واستبدال البرامج بما يتناسب مع هذه الذكرى الأليمة تضامناً مع عائلات الشهداء والجرحى سائلاً الله أن يحفظ مدينتنا بيروت ووطننا الحبيب لبنان .

وكان مجلس الوزراء اللبنانى قد أصدر قرار بإغلاق الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات غدا الجمعة، بمناسبة ذكرى فاجعة انفجار مرفأ بيروت.

وتنظم أيضا مسيرة على طريق المطار باتجاه قصر العدل حيث ستكون محطة للانطلاق باتجاه مرفأ بيروت وصولا إلى بوابة الشهداء ، بدعوة من تجمع أهالى شهداء وجرحى ومتضررى انفجار مرفأ بيروت، كما سيلقى أهالى الضحايا كلمتهم عصر الغد وسيتم وضع أكاليل من الزهور بالنصب التذكارى.