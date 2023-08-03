قصة أب شارك ابنته حلم التفوق والحصول على الثانوية العامة ببرنامج "مصر تستطيع"

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قدم الإعلامى أحمد فايق، فقرة خاصة ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc، نموذج مميز لأب يدعى محمد شارك ابنته حلم التفوق والحصول على الثانوية العامة فى عمر 58 سنة وسوف يزامل ابنته فى الجامعة.

وأكد محمد عبد المعطى (58 سنة)، طالب بقسم التاريخ بكلية الآداب جامعة عين شمس، أن ابنته هى السبب الرئيسي الذى دفعه وحفزه لدخول الثانوية العامة، قائلا: "بنتي حفزتني ندخل الثانوية العامة مع بعض بعد إنهاءها مرحلة الإعدادية ودخلنا الثانوى مع بعض".

وأضاف محمد عبد المعطي: "بنتي دخلت علمي علوم وأنا دخلت أدبي ونجحنا مع بعض"، مشيرا إلى أن المواد كانت مختلفة بين الأدبي والعلمي ولكن كنا نتواصل مثل الاصدقاء، متابعا: "بنتي واخدة طباعي ولا تتنازل عن تحقيق أحلامها وأهدافها، وبنتي لم تخيب ظني يوما".

فيما قالت نريمان محمد طالبة بكلية خدمة اجتماعية: "والدي يثق فيا وبيقولي مش بخاف عليكى وطبعا ببقى مسئولة عن الثقة دي، وأنا كنت شاطرة أكثر من بابا ومكنش حد بيساعد الثاني في المذاكرة، ومش بحب أغلط عشان الثقة متروحش".

وتمنت نريمان الالتحاق بكلية الضباط المتخصصين بعد انتهاء دراستها بالخدمة الاجتماعية وحال عدم التوفيق تستكمل الماجستير والدكتوراه.