اليوم السابع
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فحص أكثر من مليون طن من البطاطس لتصديرها للخارج

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:10 ص
فحص أكثر من مليون طن من البطاطس لتصديرها للخارج بطاطس
كتبت أسماء نصار

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أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، التي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينات.
 
وأكدت مدير المشروع، أن ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، حيث بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي 39 ألف و 489 عينة، من بينها حوالي 18 ألف و 163 طن، تمثل 637 عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، وذلك تمهيدا لتصديرها الى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول العربية والاجنبية.
 
وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، ان كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم 2023- 2024 بلغت حوالي 59 الف و 485 طن، باجمالي عدد عينات 2983 عينة، من بينها 2809 عينة تم فحصها خلال شهر يوليو بكمية حوالي 56 الف طن.
 
وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت مدير المشروع أنه يتم متابعة أعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كذلك يتم مراجعة بيانات إستمارات سحب عينات تقاوي الكسر المحلى (الثلاجات) المرسله من التابلت إلى منصه إعداد وإستقبال البيانات، فضلا عن إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس (الكسر المحلي) المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح اجمالي عدد الثلاجات الموجودة بها ( 108 ثلاجة ).
وأشارت إلى أنه يتم ايضا مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع والدورة الزراعية، كذلك م تحميل عدد (140) صورة فضائية بمساحة (76 الف) كيلو متر مربع خلال شهر يوليو لرصد التغيرات التي طرأت على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية استعداداً لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024 .
 
 

الزراعة

بطاطس التصدير

وزارة الزراعة

الدورة الزراعية



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