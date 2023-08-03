فتح باب التظلم على نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن الإدارات التعليمية تبدأ اليوم الخميس 3 أغسطس قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية الدور الثانى، وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأشار مدير المديرية إلى أن فترة تقديم طلبات التظلم لطلاب الشهادة الإعدادية "دور ثانى" تستمر لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان النتيجة، موضحا أن سعر التظلم للمادة الواحدة 35 جنيها.

واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) الدور الثاني للعام الدراسي 2022 /2023، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 83.66%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات بالدور الثاني 29552 طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الحاضرين 25054 طالبا وطالبة بإجمالي ناجحين 20960 طالبا وطالبة.