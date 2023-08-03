فاو: 42 % من السكان فى السودان يعانون انعدام الأمن الغذائى الحاد

كتبت : هند المغربي

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) من أزمة غذاء حادة في السودان مع استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي، حيث أشارت التوقعات إلي أنه يعاني أكثر من 20.3 مليون شخص، يمثلون أكثر من 42 % من سكان السودان من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بالإضافة إلي ما يقرب من 6.3 مليون شخص يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع الحاد .

ووفق تقرير المنظمة الأممية، أدى الصراع في السودان إلى نزوح واسع النطاق لأكثر من 2.6 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، وأجبر أكثر من 700 ألف شخص على البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة، فيما تعرضت البنية التحتية الحيوية ومرافق الرعاية الصحية ومصادر الطاقة والاتصالات لأضرار جسيمة ، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

ومن جانبه أعرب مساعد المدير العام للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ، عبد الحكيم الواعر ، عن قلقه العميق إزاء الوضع، قائلاً: "لقد كان للنزاع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي و ملايين الأشخاص حيث تواجه العائلات معاناة لا يمكن تصورها " .