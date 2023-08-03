عميد كلية الآثار: لا يجب فصل جهاز التنسيق الحضارى عن المجلس الأعلى للآثار

محمد شرقاوى

قالت الدكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الآثار والتراث الحضارى، إنه لا يجب فصل جهاز التنسيق الحضاري عن المجلس الأعلى للآثار.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية درية شرف الدين عبر برنامجها "حديث العرب من مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية: "التمسك بهوية واحدة ورفض التعددية الثقافية المميزة لمصر هو إفقار حقيقي لثقافتنا.. علم المصريات لازم يتطور حيث أنه بدأ فى عام 1919 ويحتاج إلى تطور من ناحية النظريات، لازم يخرج من الدولايب ويبقى كل المصريين متشاركين فيه".

وتابعت:" رأس نفرتيتي حكايتها حكاية كبيرة جدا أكبر من حجر رشيد.. ماسبيرو وزير آثار مصر وقتها جاب بورخرت سنة 1905 للحفاظ على الآثار، وسنة 1912 هو بيحفر فى تل العمارنة وجد رأس نفرتيتي وخباها ودلس على خروجها، وسافرت الرأس ألمانيا، وفى عام 1913 نشر صورة لها وبعد كده قامت الحرب العالمية.. وبعدها تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وكانت هتروح بريطانيا، وحاولنا كثيرا عودة رأس نفرتيتى ولكن إن شاء الله هترجع".