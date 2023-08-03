وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء صالح في مدينة القبة الليبية مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي لبحث مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله، بليحق أن الجانبين بحثا خلال اللقاء مُستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، لاسيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية "6+6".