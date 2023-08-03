عبر الإنترنت.. تجديد حبس شخصين أدارا صفحة لترويج المخدرات فى الجيزة 15 يوما

كتب أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس شخصين أدارا صفحة لترويج المخدرات عبر الإنترنت فى الجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس شخصين أدارا صفحة لترويج المخدرات عبر الإنترنت في الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وفى مجال ضبط قضايا الإتجار غير المشروع عبر مواقع التواصل الاجتماعى تم ضبط شخصين مقيمان بمحافظة الجيزة، لإدارتهما صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوما من خلالها بالترويج لبيع مواد مخدرة مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها، وبحوزتهما (كمية كبيرة من الأقراص والأمبولات المخدرة والمؤثرة - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).