عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات

محمد شرقاوى

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة بدأت برفع كفاءة المناطق الأكثر احتياجا وبينها حي الزهور والضواحي.

وتابع الغضبان خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد «كنت من مواطني بورسعيد الذين هاجروا وقت الحرب عام 1969، حينها كنت في الصف الثاني الابتدائي وانتقلنا للمعيشة في روكسي بمصر الجديدة، حينها انتقلنا في أتوبيس جميع ركابه من المهجرين»، مضيفا «إحنا النهاردة في نعمة، ونحمد ربنا على نعمة الاستقرار والأمن وبناء البلد».

وأضاف محافظ بورسعيد «من أهم المشكلات التي نواجهها مشكلة الوعي، لكن في الوقت ذاته نتواصل مع الشباب ونستقي أفكار التطوير منهم»، معلقا «أنا بورسعيدي، وموجود في الشارع علطول، كوني من أبناء المحافظة فهذا أمر لا يؤثر سلبا»، مشيرا إلى أن من أهم الملفات التي نجح فيها تحويل بورسعيد من بلد تجاري لصناعي، إضافة إلى القضاء على كافة العشوائيات لتصبح بورسعيد أول محافظة خالية من العشوائيات منذ عام 2018.

وأشار إلى أن تكلفة التخلص من العشوائيات وصلت إلى 2 مليار جنيه.