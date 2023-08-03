ضبط المتهم بالتعدى على كلب بسلاح أبيض بسبب "قطط الشوارع"

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

نجحت مديرية أمن الجيزة باشراف اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بالتعدى على كلب بسلاح أبيض وإصابته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من مفوض عن إحدى مؤسسات حماية الحيوان التابعة لوزارة التضامن الإجتماعى برصد المؤسسة تداول مقطع فيديو يتضمن معاتبة سيدة لأحد الأشخاص لتعديه بسكين على "كلب" وإصابته بجرح قطعى بالوجه بدائرة القسم.

بالفحص ، نجح رجال المباحث باشراف اللواء محمد شرقاوي مدير مباحث الجيزة في تحديد وضبط المشكو فى حقه وتبين أنه مقيم بدائرة القسم "يحمل جنسية إحدى الدول".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة حال تواجده أمام المطعم محل عمله وعلل قيامه بذلك لقيام الكلب بالتصرف بأسلوب عدائى تجاه قطط الشوارع ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.