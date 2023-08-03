صعود 11 قطاعًا بالبورصة فى جلسة الخميس على رأسها "المنسوجات" بنسبة 3.3%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.3%، يليه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.2%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.8%، وقفزت قطاعات خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بنسبة 0.5%، 0.4%، 0.3%، على التوالي.

وزاد قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.2%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.1%، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، ومواد البناء، والبنوك، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، 0.3%، 0.2%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 717.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.16%، والعرب على 6.47%، واستحوذت المؤسسات على 15.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 28.3 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 11.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 56.8 مليون جنيه، 11.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17451 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 21129 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 7305 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5196 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5157 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1357 نقطة.