سلاح البحرية الروسي يحصل على أكثر من 20 سفينة دعم هذا العام

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح البحرية الروسي سيحصل على أكثر من 20 سفينة دعم عسكري ولوجستي العام الجاري.



وقال القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه خلال العام الجري 2023 ستنضم إلى سلاح البحرية الروسي أكثر من 20 سفينة دعم عسكري ولوجستي".



وأضاف يفمينوف أنه على مدى السنوات العشر الماضية، تم قبول أكثر من 100 سفينة دعم جديدة في الخدمة لصالح الأسطول الروسي، منها قاطرات وناقلات ورافعات عائمة وسفن نقل متعددة الوظائف، وفي هذا العام وحده ستنضم إلى الأسطول أكثر من 20 سفينة دعم أخرى.



وأشار يفمينوف إلى أن 34 سفينة من سفن الأسطول المساعد للبحرية الروسية ستساهم هذا العام في ضمان سلامة السفن التي ستشارك في العروض العسكرية الروسية في نهر نيفا وخليج فنلندا، وستعمل هذه السفن على نقل الإمدادات والوقود وتأمين الطريق للسفن التي ستشارك في العروض.



وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت سابقا أنها تسلمت مؤخرا سفينة جديدة مخصصة للأبحاث البحرية، وتم توقيع شهادات قبول السفينة، وسيتم رفع علم البحرية الروسية عليها قريبا لتباشر خدمتها لصالح الجيش الروسي.