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سعر سبيكة الذهب فى مصر اليوم الخميس 3 أغسطس 2023

الخميس، 03 أغسطس 2023 11:53 ص
سعر سبيكة الذهب فى مصر اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 سبائك الذهب- أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار سبائك الذهب في مصر استقرارا لجميع الأوزان من جرام واحد وحتي وزن 100 جرام خلال تعاملات اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، وذلك مع استقرار أسعار الذهب لعيار 24 وهو عيار السبائك الذهب في مصر.

أسعار السبائك الذهب 

سعر السبيكة الذهب 1 جرام 2463 جنيها بدون مصنعية. 

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 6157 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 12315 جنيها.
 
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات سعر 24630 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جرام 49260 جنيه بدون مصنعية. 
 
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 76560 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جرام 123150 جنيها.
 
سعر السبيكة الذهب 100 جرام تسجل 246300 جينه بدون مصنعية. 

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الجنيه الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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