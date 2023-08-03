وأضاف شميهال "فى الواقع، كلفنا دعم القوات المسلحة والحرب حوالي 2 تريليون هريفنا، وهذا أكثر من جزء الإيرادات في الميزانية وقت السلم".

وأشار إلى أنه فى وقت السلم، بلغت حصة الإيرادات من الميزانية الأوكرانية 1.3 تريليون هريفنا، وحاليا، تعيش الدولة بفضل الدعم المالي من الشركاء، فضلا عن المنح والقروض، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال شميهال "فقدنا حوالي 30% من اقتصادنا ومؤسساتنا و3.5 مليون وظيفة، وفي العام الأول من الحرب، فقدنا 29.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا أقل من المتوقع".