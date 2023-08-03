رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفد مركز التكامل السودانى المصرى

المنوفية - محمود شاكر

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وفد مركز التكامل السودانى المصري بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تأتى الزيارة فى إطار بحث أوجه صور التعأون بين المؤسسات التعليميه المصرية والجامعات السودانية، لوضع حلول وأسس التحاق الطلاب السودانيين المقيمين في مصر بالجامعات المصرية للدراسة فى ظل الظروف الراهنه التى تمر بها بلادهم.

رحب الدكتور أحمد القاصد بوفد المركز وأكد علي أن جامعة المنوفية تفتح أبوابها للطلاب السودانيين الوافدين وترحب بهم للدراسة فى كلياتها وجامعة المنوفية الأهلية وكطلاب دراسات عليا .

أشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة على استعداد للتعاون مع الجامعات السودانية لاستقبال الطلاب للدراسة، من خلال الأطر القانونية والقواعد المنظمة بوزارة التعليم التعليم العالى المصرية .

وأوضح الدكتور عادل عبد العزيز ألفكى، رئيس مجلس إدارة مركز التكامل السودانى المصرى، أن الزيارة فى إطار توثيق العلاقات بين الجامعات المصرية والجامعات السودانية.

كما أشاد الوفد بجامعة المنوفية التى تلقى العلم بكلياتها العشرات من السودانيين الذين يحتلون الآن فى السودان مناصب رفيعة أكاديمية وتنفيذية .

ضم الوفد أيضا الدكتور عبد الله محمد عثمان ، مدير عام مركز التكامل السودانى المصري، والدكتور عبد الرحمن كرم الدين، مدير كلية نيالا التقنية، الدكتور عثمان حسن عثمان، ممثل جامعة المغتربين.