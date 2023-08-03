اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع باكستان

الخميس، 03 أغسطس 2023 12:00 ص
رئيس الوزراء العراقي يؤكد حرص بلاده على تطوير العلاقات مع باكستان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، حرص العراق على إدامة العلاقات مع باكستان وتطويرها.


وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل وزير الداخلية الباكستاني رانا ثناء الله خان، والوفد المرافق له، حيث بحثا تعزيز التعاون الثنائي بالمجال الأمني وتبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة.


وأعرب السوداني، عن إدانته للاعتداء الإرهابي، الذي شهده إقليم باجور في باكستان قبل يومين، مقدمًا التعازي والمواساة في الضحايا ولذويهم وعموم الشعب الباكستاني.


من جانبه، نقل الوزير الباكستاني، تقدير حكومته ورغبتها في توسعة علاقات الشراكة الاقتصادية مع العراق لما فيه مصلحة الشعبين.


العراق

محمد شياع السودانى

باكستان

العراق وباكستان



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