رئيس الوزراء العراقى: هناك دول وجهات منحرفة تورطت بـ "جريمة إبادة الإيزيديين"

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى، محمد شياع السودانى، اليوم الخميس، "تورط دول وجهات منحرفة" بجريمة سنجار "الغادرة".

وقال السوداني، فى كلمته بمناسبة الذكرى التاسعة لـ "جريمة إبادة الإيزيديين على يد عصابات تنظيم داعش الإرهابي"، إن "الجريمة البشعة والفظائع التى مارسها الإرهاب بحق المكون الأيزيدي، وراح ضحيتها الآلاف، يندى لها جبين الإنسانية"، كما حيا بطولات القوات الأمنية بكل صفوفها، لتصديها لعناصر الإرهاب وهزيمتها وملاحقة فلولها، وفقا لما أوردته قناة "السومرية" الإخبارية.

وأشار السودانى إلى أن "الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات لإنصاف المواطنين الإيزيديين العراقيين، من ضمنها تفعيل قانون الناجيات الإيزيديات ومعالجة تمليك أراضيهم، وتسهيل صرف التعويضات الخاصة بالمتضررين وتشجيع النازحين على العودة إلى مناطقهم وتهيئة الظروف الإنسانية لهم".