خفر السواحل الفلبينى يتمكن من إنقاذ 67 شخصا بعد غرق عباراتهم شمال شرق البلاد

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تمكن خفر السواحل الفلبينى اليوم /الخميس/ من إنقاذ 67 شخصا كانوا على متن عبارة، وذلك بعد اصطدامها بجسم عائم وغرقها في المياه شمال شرق البلاد في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وقال خفر السواحل الفلبيني - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن راكبا على متن العبارة "جوفيل إكسبريس 3" تمكن من الاتصال بمحطة خفر السواحل للحصول على المساعدة عندما تضررت العبارة بعد اصطدامها بجسم غير محدد قبالة جزيرة "بوليلو" في مقاطعة "كويزون".

وكان 27 شخصا قد لقوا مصرعهم الأسبوع الماضي عندما انقلبت عبارة مكتظة في "لاجونا دي باي" بعد دقائق من مغادرة بلدة "بينانجونان" جنوب شرق العاصمة مانيلا.

يشار إلى أن الحوادث البحرية من الأمور الشائعة في الفلبين بسبب العواصف المتكررة وسوء صيانة القوارب والعبارات واكتظاظها بالركاب بالإضافة إلى عدم اتباع لوائح السلامة.