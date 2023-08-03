خريطة انقطاع الكهرباء فى الصف وأطفيح بالجيزة بالأماكن والمواعيد

كتبت مرام محمد

ينشر "اليوم السابع" خريطة فصل التيار الكهربائى عن مناطق مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك وفقا لجدول تخفيف الأحمال الذى أعلنه مجلس الوزراء لترشيد الاستهلاك، فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة ونقص الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

مجموعة 1: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 1م

- ضواحي الصف / الصف.

- قرية عزبة السلام / الصف.

- مدينة الصف.

- عرب الشرفا / الصف.

مجموعة 2: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 1م حتى الساعة 2م

- اسكر والودي / الصف.

- قرية الشرفا وضواحيها / الصف.

- الديسمي والودي / الصف.

- قرية الكداية / أطفيح.

مجموعة 3: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 2م حتى الساعة 3م

- عرب غمازة الكبيرة والهائلة وبوابة الجيش /الصف.

- عرب أبو عريضة والبخايتة وأبو حمود /الصف.

- مزارع القبابات /أطفيح.

مجموعة 4: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 3م حتى الساعة 4م

- قرية غمازة الكبيرة /الصف.

- قرية مسجد موسى والبرمبل /أطفيح.

- مصانع عزبة السلام /الصف.

- قرية الأخصاص وضواحيها وعزبة مفرح وبسيوني وطرخان /الصف.

- قرية الكداية /أطفيح.

مجموعة 5: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 4م حتى الساعة 5م

- غمازة الكبيرة وعرب غمازة الكبيرة /الصف.

- مزارع القبابات /أطفيح.

- مصانع الصف /الصف.

- قرية الكريمات بحري /أطفيح.

- مدينة الصف /الصف.

مجموعة 6: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 5م حتى الساعة 6م

- قرية الحجارة ودير الميمون وعرب الشيخ سعد وجزيرة الكريمات غرب البحر /أطفيح.

- الودي والديسمي /الصف.

- قرية الخرمان /أطفيح.

- مدينة الصف شرق /الصف.

- جزيرة النحاسين والمفدي والجبلاوي /الصف.

- قرية منيل السلطان والشيخ عبدالجليل /أطفيح.

مجموعة 7: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 6م حتى الساعة 7م

- قرية الودي /الصف.

- قرية الحلف الغربي وكفر قنديل /أطفيح.

- قرية الكداية /أطفيح.

- اسكر وعزبة السلام /الصف.

- قرية صول ومسجد موسى /أطفيح.

- قرية منية الرقة بحري /أطفيح.

- قرية منية الرقة قبلي والصالحية /أطفيح.

مجموعة 8: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 7م حتى الساعة 8م

- قرية نجوع العرب والشيخ موسى والنزلة وعمارة الصغرى /الصف.

- ضواحي أطفيح.

- قرية صف البلد /الصف.

- عرب الحصار بحري وعرب الشيخ صالح والمنشى وعرب الحصار قبلي /الصف.

- ضواحي أطفيح ومنشية سليمان /أطفيح.

مجموعة 9: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 8م حتى الساعة 9م

- قرية عرب بني صالح ومسجد موسى /أطفيح.

- قرية عرب الحصار البحرية ونجوع العرب ومجمع المدارس والقناونة /الصف.

- اسكر والودي /الصف.

- قرية صول /أطفيح.

- قرية عزبة بني صالح والقطف /أطفيح.

مجموعة 10: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 9م حتى الساعة 10م

- عرب الحصار القبلية وعرب العبادية /الصف.

- قرية كفر قنديل قبلي /أطفيح.

- الحي ومدخل الحي وعرب الحصار البحرية وأبو كوحل /الصف.

- قرية البرمبل /أطفيح.

- مدينة أطفيح.

- قرية صول /أطفيح.

مجموعة 11: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 10م حتى الساعة 11م

- أبو سلام وعرب الزنئور /الصف.

- صول /أطفيح.

- الديسمي غرب /الصف.

- مدينة أطفيح.

مجموعة 12: المناطق المتأثرة بالفصل من الساعة 11م حتى الساعة 12 منتصف الليل

- عزبة السلام وعرب العمارين /الصف.

- عرب بني صالح /أطفيح.

- مركز التدريب ومصدر احتياطي لمستشفى الصف وعزبة حسين عوض والفهميين /الصف.

- مزارع الكريمات /أطفيح.