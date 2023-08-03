وقال كوليت - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، "يشعر الجانب الروسي بقلق بالغ إزاء المعلومات التي تشير إلى أن جماعة جبهة النصرة الإرهابية، تقوم بإعداد مكثف لمفجرين انتحاريين، مهمتهم تنفيذ هجمات إرهابية ضد أهداف ودوريات القوات الروسية والجيش السوري".

وشدد على أن القوات الروسية ستتخذ أكثر التدابير حزما وصرامة ضد المسلحين، الذين يخططون لشن هجمات على الجيشين الروسي والسورى.

ودعا كوليت، قادة الجماعات المسلحة غير الشرعية إلى الامتناع عن الاستفزازات والسير في طريق التسوية السلمية للنزاع.